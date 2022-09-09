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Из-за плесени и тараканов в Первоуральске закрыли садик

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
Детский сад закрыли в Первоуральске из-за антисанитарии. Жалобу в Роспотребнадзор написали родители ребят. Под заявлением подписался десяток человек.

Речь идет о детсаде №39. Одна из мам утверждает, что они пытались поговорить об этом с директором садика, но она проигнорировала данную тему, пишет Е1.

Протекала крыша, а по группам бегали тараканы. В спальне отпала штукатурка и плесень черная была, воспитатель в тихий час сдвигала кровати, чтобы на детей ничего не упало, — поделилась родительница воспитанника садика.

Также, по ее словам, у малышей в соседней группе работают только два унитаза, хотя изначально их пять. Те два, что остаются в рабочем состоянии, не способны смывать.

Садик уже посетила инспекция Роспотребнадзора и прокуратуры. Затем учреждение закрыли на ремонт, а детей распределили по другим садикам.

Виновных в ЧП планируют привлечь к ответственности.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Детский сад#Дети#Ремонт#Антисанитария
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