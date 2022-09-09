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Posted 9 сентября 2022, 07:20

Published 9 сентября 2022, 07:20

Modified 9 сентября 2022, 07:20

Updated 9 сентября 2022, 07:20

Медики заступились за осуждённого за сексуальные действия врача из Екатеринбурга

Медики заступились за осуждённого за сексуальные действия врача из Екатеринбурга

9 сентября 2022, 07:20
Фото: 1MI.
Свыше 200 докторов России вступились за своего коллегу, медика ГКБ №40 в Екатеринбурге Владимира Громова.

Мужчине назначили пять лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, пишет ЕАН.

В поддержку доктора появилась петиция, которую подписали более 50 тысяч граждан. В их числе 215 сотрудников медицинской отрасли, в том числе главврач главного «ковидного» учреждения Денис Проценко.

А еще под петицией подписались медики Свердловской области. Там можно увидеть подпись главного нейрохирурга УрФО Владимира Колотовина.

Судя по материалам дела, Громов показал интимный орган маленьким детям. Адвокат доктора настаивает, что мужчина просто пошел в кусты для справления нужды, а детей, находившихся неподалеку, не увидел.

Также защитник настаивает, что мужчина недавно перенес болезнь, после которой ему часто требуется ходить в туалет.

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#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Насилие#Доктор
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