Минеева: Законопроект о классифайдах вызывает трудности у представителей IT-бизнеса

Авторы инициативы негативно отзываются о применении ограничений к сервисам рекламных объявлений, в управлении которыми задействованы иностранцы, если присутствует хотя бы один из следующих критериев: граждане России занимают большую часть мест в совете директоров и акции организации выставляются на Мосбирже, либо если компания — владелец классифайда функционирует под контролем другой компании, акционером которой, в свою очередь, выступает «международный общественно полезный фонд». Кроме того, депутаты выступили против внедрения норм об ограничении доли иностранного владения классифайдами, аудитория которых не превышает 10 миллионов посетителей в сутки.