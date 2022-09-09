Минеева: Законопроект о классифайдах вызывает трудности у представителей IT-бизнеса

Как сообщают vedomosti.ru, новые инициативы пойдут на пользу только «Яндексу» и ЦИАНу, но создадут сложности в работе компании «Авито».
По словам столичного бизнес-омбудсмена, данный законопроект создает серьезные препятствия для IT-бизнеса, который сейчас можно считать одним из приоритетных в Москве. Об этом Минеева заявила на заседании ЦЗИ, предложив скорректировать законопроект для минимизации предполагаемого отрицательного влияния на IT-сферу. Она пообещала, что ЦЗИ в скором времени передаст протокол проведенного заседания в Государственную думу, правительство, администрацию президента и департаменты столичной мэрии.
Поправки ко второму чтению законопроекта о классифайдах будут способствовать тому, что регуляторы не смогут контролировать работу небольших сервисов и тех компаний, в которых иностранные партнеры владеют акциями, но не имеют права вести контроль за операциями. Владельцам таких компаний теперь придется интегрировать свои сервисы с единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг.
Авторы инициативы негативно отзываются о применении ограничений к сервисам рекламных объявлений, в управлении которыми задействованы иностранцы, если присутствует хотя бы один из следующих критериев: граждане России занимают большую часть мест в совете директоров и акции организации выставляются на Мосбирже, либо если компания — владелец классифайда функционирует под контролем другой компании, акционером которой, в свою очередь, выступает «международный общественно полезный фонд». Кроме того, депутаты выступили против внедрения норм об ограничении доли иностранного владения классифайдами, аудитория которых не превышает 10 миллионов посетителей в сутки.
Указанные поправки будут способствовать тому, что классифайды «Яндекса» — «Яндекс.Недвижимость», HeadHunter и ЦИАН — не будут регулироваться, так как их акции выставляются на торгах Московской биржи, а россияне составляют большую часть в совете директоров. Однако «Авито» с помощью таких правок не удастся вывести из-под ограничений, потому что акции компании не выставляются на Мосбирже, а ее владельцем является нидерландская компания Prosus — европейское подразделение южноафриканской медиагруппы Naspers.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов прокомментировал предложенные поправки, посчитав их недостаточно однозначными. Эксперт отметил, что они как будто созданы для защиты определенных участников отрасли, но не корректируют законодательство масштабно.
Основным противником внедрения законопроекта о регулировании классифайдов стал самый крупный игрок рынка — сервис «Авито». Кроме того, свои обращения с отрицательной оценкой данной инициативы направляли в Государственную думу председатель «Деловой России» Алексей Репик и заместитель главы исполнительного комитета по экспертно-аналитической работе Общероссийского народного фронта
Арсений Беленький.