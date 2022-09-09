Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом

Рабочие «УБТ-Сервис» начали укладку асфальта на Исинском тракте. При этом дорога для автомобилей не перекрыта, а на участке работ организовано реверсивное движение.
Часть дороги уже покрыта первым слоем асфальта. В других местах фрезируют старое покрытие и готовят дорогу к покрытию новым, а также проводится ее расширение.
Напомним, ремонт Исинского тракта начался раньше запланированного срока, так как Нижнему Тагилу были выделены дополнительные средства в 2022 году в размере 100 млн рублей.
Согласно контракту, подрядчик заасфальтирует пять километров дороги от кольцевого движения на улице Зари до поворота на родник, а также обустроит обочины, тротуар и съезды. Остальная часть дороги будет отремонтирована силами администрации Горноуральского округа, так как участок принадлежит ему.