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Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом

Сегодня, 19:24
Фото: TagilCity.ru
На Исинском тракте под Нижним Тагилом началась укладка асфальта и расширение дороги.

Рабочие «УБТ-Сервис» начали укладку асфальта на Исинском тракте. При этом дорога для автомобилей не перекрыта, а на участке работ организовано реверсивное движение. 

Часть дороги уже покрыта первым слоем асфальта. В других местах фрезируют старое покрытие и готовят дорогу к покрытию новым, а также проводится ее расширение.

Напомним, ремонт Исинского тракта начался раньше запланированного срока, так как Нижнему Тагилу были выделены дополнительные средства в 2022 году в размере 100 млн рублей.

Согласно контракту, подрядчик заасфальтирует пять километров дороги от кольцевого движения на улице Зари до поворота на родник, а также обустроит обочины, тротуар и съезды. Остальная часть дороги будет отремонтирована силами администрации Горноуральского округа, так как участок принадлежит ему.

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#Анна Григорьева#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дороги#Исинский тракт#Ремонт
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