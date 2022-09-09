Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом

Согласно контракту, подрядчик заасфальтирует пять километров дороги от кольцевого движения на улице Зари до поворота на родник, а также обустроит обочины, тротуар и съезды. Остальная часть дороги будет отремонтирована силами администрации Горноуральского округа, так как участок принадлежит ему.