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Оперштаб по противодействию COVID-19 ликвидируют в Свердловской области

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI
Постановление о ликвидации оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции, подписанное губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, появилось на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В документе говорится о том, что распоряжении правительства области от 18 марта 2020 года «О создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции» должно быть признано утратившим силу.

Фото: www.pravo.gov66.ru

В департаменте информационной политики 66.ру сообщили, что работа по обеспечению безопасности от коронавируса в региона не прекратится. Эти вопросы рассматривают на отдельном блоке заседаний оперштаба правительства.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Нижнем Тагиле на четверть выросла заболеваемость COVID-19: за семь дней, начиная с 29 августа, выявлено 470 случаев заражения.

На четверть выросла заболеваемость COVID-19 за неделю в Нижнем Тагиле
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Неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал положительную динамику заболеваемости: 380 новых случаев COVID-19 с 21 по 26 августа.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#Коронавирус#COVID-19#Евгений Куйвашев#Здравоохранение#Ковид
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