Оперштаб по противодействию COVID-19 ликвидируют в Свердловской области

В документе говорится о том, что распоряжении правительства области от 18 марта 2020 года «О создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции» должно быть признано утратившим силу.
В департаменте информационной политики 66.ру сообщили, что работа по обеспечению безопасности от коронавируса в региона не прекратится. Эти вопросы рассматривают на отдельном блоке заседаний оперштаба правительства.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Нижнем Тагиле на четверть выросла заболеваемость COVID-19: за семь дней, начиная с 29 августа, выявлено 470 случаев заражения.
Неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал положительную динамику заболеваемости: 380 новых случаев COVID-19 с 21 по 26 августа.