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Отмечали покупку машины: известны подробности смертельного ДТП под Ирбитом

Сегодня, 15:45
Фото: 1MI

Стали известны подробности смертельной аварии с перевернутой иномаркой под Ирбитом

Стали известны подробности ДТП под Ирбитом, в котором пассажир иномарки Hyundai, вылетевшего в кювет, скончался в больнице.

Мужчине было 53 года. Его жизнь закончилась в реанимации, сообщили в пресс-службе полиции.

В злополучный день 40-летний водитель машины разогнался до 180 км/ч. С управлением он не справился и скончался на месте ДТП. Стало известно, что мужчина разогнался, чтобы показать приятелям возможности своего автомобиля, который он приобрел неделю назад.

Известно, что все пассажиры не были пристегнуты. В тот день они отмечали окончание сбора картофеля и покупку автомобиля. Мужчина находился за рулем, не имея водительского удостоверения, пояснили в полиции.

По факту трагедии проводится проверка.

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