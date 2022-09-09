Отмечали покупку машины: известны подробности смертельного ДТП под Ирбитом

Мужчине было 53 года. Его жизнь закончилась в реанимации, сообщили в пресс-службе полиции.
В злополучный день 40-летний водитель машины разогнался до 180 км/ч. С управлением он не справился и скончался на месте ДТП. Стало известно, что мужчина разогнался, чтобы показать приятелям возможности своего автомобиля, который он приобрел неделю назад.
Известно, что все пассажиры не были пристегнуты. В тот день они отмечали окончание сбора картофеля и покупку автомобиля. Мужчина находился за рулем, не имея водительского удостоверения, пояснили в полиции.
По факту трагедии проводится проверка.