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Певицу Монеточку из Екатеринбурга объявили в розыск из-за долга Стасу Костюшкину

Сегодня, 11:27
Фото: "Монеточка" "ВКонтакте"
Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку (Елизавету Гырдымову из Екатеринбурга) из-за плагиата его песни «Женщина, я не танцую» и в апреле выиграл дело. Из-за того, что Гырдымова не выплатила долг, её разыскивают.

Сообщение об объявлении Монеточки в розыск опубликовано в telegram-канале Mash. Музыкант подал иск после того, как в свет вышел трек певицы «Мама, я не зигую». Бывший фронтмен «Чай вдвоем» вменяет девушке плагиат своего творчества. В апреле 2022 года Гырдымова проиграла суд и осталась должна Стасу Костюшкину полмиллиона рублей.

Позже певица переехала из Российской Федерации, там она осталась на ПМЖ и родила дочь. Судебные приставы организовали проверку счетов певицы. Если она и дальше не будет выплачивать компенсацию, то её квартиру на Чистых прудах в Москве могут арестовать, пишет Лента.ру.

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