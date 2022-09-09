Певицу Монеточку из Екатеринбурга объявили в розыск из-за долга Стасу Костюшкину

Сообщение об объявлении Монеточки в розыск опубликовано в telegram-канале Mash. Музыкант подал иск после того, как в свет вышел трек певицы «Мама, я не зигую». Бывший фронтмен «Чай вдвоем» вменяет девушке плагиат своего творчества. В апреле 2022 года Гырдымова проиграла суд и осталась должна Стасу Костюшкину полмиллиона рублей.
Позже певица переехала из Российской Федерации, там она осталась на ПМЖ и родила дочь. Судебные приставы организовали проверку счетов певицы. Если она и дальше не будет выплачивать компенсацию, то её квартиру на Чистых прудах в Москве могут арестовать, пишет Лента.ру.