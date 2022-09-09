Певицу Монеточку из Екатеринбурга объявили в розыск из-за долга Стасу Костюшкину

Позже певица переехала из Российской Федерации, там она осталась на ПМЖ и родила дочь. Судебные приставы организовали проверку счетов певицы. Если она и дальше не будет выплачивать компенсацию, то её квартиру на Чистых прудах в Москве могут арестовать, пишет Лента.ру.