Поправки рекламщиков в закон «О рекламе» помогут цифровизации регионов

Posted 9 сентября 2022, 14:17
Published 9 сентября 2022, 14:17
Modified 9 сентября 2022, 14:17
Updated 9 сентября 2022, 14:17
Члены СОНР осознают, что ключевая цель предлагаемых изменений в законопроект — обеспечение информационной безопасности РФ. Об этом пишет lenta.ru.
Но эти требования они предлагают удовлетворить иным путем, чем предлагают авторы спорного законопроекта, а именно — за счет унификации правил безопасности к программному обеспечению. Речь идет о ПО, используемом операторами наружной рекламы. Например, в регионах ПО нужно ставить исключительно российского производства. Оно должно полностью отвечать требованиям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Такой подход даст толчок для развития сферы digital на территории всего государства, сказала президент Союза операторов наружной рекламы (СОНР) Евгения Волгина.
По мнению участников рекламного рынка, единого оператора цифровых рекламных конструкций необходимо заменить на единого оператора информационной системы (ЕОИС), заявил учредитель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин.
ЕОИС сможет модерировать рекламный контент, составлять отчеты о размещении социальной информации и следить за централизованным размещением данных. В качестве примера можно привести экстренные сообщения. Их нужно выводить на экраны по всему государству. Единый оператор обязан подключаться к программному обеспечению операторов рынка наружной рекламы и загружать нужный контент сразу на digital-поверхности, считает Волгина.
По словам главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, с принятием закона спешить не нужно, чтобы избежать недовольства в регионах. Негативная реакция придет от рынка, от органов исполнительной власти и антимонопольщиков.
Сам Союз операторов наружной рекламы создан для совместной работы с властями в ходе адаптации закона о рекламе для всех сегментов рынка. Сегодня организация включает 471 компанию из 217 российских городов. Среди них операторы, представители сопутствующего рынка и компании-налогоплательщики, работающие в указанном сегменте не менее 10 лет.
Напомним, поправки в закон о рекламе предусматривают выбор одной частной компании в качестве единого оператора цифровых рекламных конструкций. В его задачу будет входить формирование схем цифровых объектов рекламы и их размещение в каждом субъекте РФ в течение 30 лет. При этом авторы законопроекта не предусмотрели никаких ограничений для действий этого оператора. Например, он может не согласовывать размещение рекламы с органами местного самоуправления. Не прописаны ограничения для установки рекламных объектов на территориях зон исторического и культурного наследия, нет понимания, что делать с уже имеющимися рекламными конструкциями. Документ вызвал шквал критики. в том числе и председателей парламентских партий. Они предупреждают, что новый закон сократит число рабочих мест в стране.