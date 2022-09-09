Поправки рекламщиков в закон «О рекламе» помогут цифровизации регионов

Напомним, поправки в закон о рекламе предусматривают выбор одной частной компании в качестве единого оператора цифровых рекламных конструкций. В его задачу будет входить формирование схем цифровых объектов рекламы и их размещение в каждом субъекте РФ в течение 30 лет. При этом авторы законопроекта не предусмотрели никаких ограничений для действий этого оператора. Например, он может не согласовывать размещение рекламы с органами местного самоуправления. Не прописаны ограничения для установки рекламных объектов на территориях зон исторического и культурного наследия, нет понимания, что делать с уже имеющимися рекламными конструкциями. Документ вызвал шквал критики. в том числе и председателей парламентских партий. Они предупреждают, что новый закон сократит число рабочих мест в стране.