Пьяный тагильчанин с травмой головы напал на медиков Горбольницы № 1

Тагильчанин с признаками алкогольного опьянения поступил в приемный покой Городской больницы № 1 Нижнего Тагила вечером 7 сентября. Нейрохирурги осмотрели пациента и предложили ему пройти в операционную. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал очевидец произошедшего.
Он сначала нормально себя вел, не предъявлял никаких претензий в приемном покое, — отметила в беседе с TagilCity.ru пациентка больницы.
По пути в медблок поведение мужчины резко изменилось: тагильчанин стал кидать стулья и кричать на медсестер. На помощь подоспели санитары, но их вид спровоцировал у дебошира прилив агрессии.
Он набросился на санитаров с кулаками, но те его скрутили, после чего врачи успокоили его и уже оказали медпомощь. Затем вызвали охрану, — комментирует свидетель происшествия.
По окончании медицинских манипуляций дебошира забрали сотрудники Росгвардии. В пресс-группе местной полиции редакции TagilCity.ru ответили, что заявление от Городской больницы № 1 к ним не поступало.
Медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме. Больница претензий не имеет, — рассказали в пресс-службе медучреждения.
Напомним, усмирять нетрезвых пациентов сотрудникам Городской больницы № 1 приходится не первый раз. 3 июля пьяный дебош устроили родители пациента травмпункта на проспекте Вагоностроителей. Пока медики накладывали сыну гипс, мать с отцом прямо в коридоре медучреждения распивали спиртные напитки и отвечали на замечания присутствующих нецензурной бранью.