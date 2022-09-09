Несчастный случай пытались скрыть на предприятии «ПКП Синергия» в Кушве

Инцидент случился в конце 2021 года. Слесарь по ремонту оборудования котельных на пылеприготовительных цехах упал с высоты в три метра и сломал левую пятку. Во время обращения за медицинской помощью по требованию начальника котельной свердловчанин сообщил, что травму получил во время нахождения дома. В течении четырех месяцев мужчина проходил лечение у хирурга и до сих пор находится на контроле невролога.