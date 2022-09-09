Несчастный случай пытались скрыть на предприятии «ПКП Синергия» в Кушве

Инцидент случился в конце 2021 года. Слесарь по ремонту оборудования котельных на пылеприготовительных цехах упал с высоты в три метра и сломал левую пятку. Во время обращения за медицинской помощью по требованию начальника котельной свердловчанин сообщил, что травму получил во время нахождения дома. В течении четырех месяцев мужчина проходил лечение у хирурга и до сих пор находится на контроле невролога.
Пострадавший решил обратиться в прокуратуру. Во время проверки было установлено, что травма является производственной. Работодатель желал спрятать несчастный случай чтобы уйти от расследования, поиска виноватых в случившемся и от денежных выплат сотруднику.
Прокурор передал обращение в Кушвинский городской суд. Истец просит считать инцидент производственной травмой. Суд удовлетворил требования о создании комиссии и проведении расследования по факту несчастного случая, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.