TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Несчастный случай пытались скрыть на предприятии «ПКП Синергия» в Кушве

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
На одном из производств Кушвы слесарь упал с высоты и сломал левую пятку. При обращении за медпомощью местный житель по требованию работодателя (ООО «ПКП Синергия») заявил, что получил перелом дома. Прокуратура выяснила, что информация не соответствует действительности.

Инцидент случился в конце 2021 года. Слесарь по ремонту оборудования котельных на пылеприготовительных цехах упал с высоты в три метра и сломал левую пятку. Во время обращения за медицинской помощью по требованию начальника котельной свердловчанин сообщил, что травму получил во время нахождения дома. В течении четырех месяцев мужчина проходил лечение у хирурга и до сих пор находится на контроле невролога.

Пострадавший решил обратиться в прокуратуру. Во время проверки было установлено, что травма является производственной. Работодатель желал спрятать несчастный случай чтобы уйти от расследования, поиска виноватых в случившемся и от денежных выплат сотруднику.

Прокурор передал обращение в Кушвинский городской суд. Истец просит считать инцидент производственной травмой. Суд удовлетворил требования о создании комиссии и проведении расследования по факту несчастного случая, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Читайте также:
Пенсионерка выпала из автобуса из-за открытой двери и сломала руку в Нижнем ТагилеПеревозчик заплатит 300 тысяч за сломанный позвоночник хоккеиста под Нижним ТагиломЕкатеринбурженка пошла в салон красоты и сломала нос об стеклянную дверь
#Анна Варнакина#Происшествия#Кушва#Перелом#Прокуратура#Расследование#Больница#Несчастный случай
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:00
На 20% подешевел за неделю лук в свердловских магазинах
Вчера, 16:30
Пчелка, ладошки и спортплощадка: новый двор на улице Ермака появился в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:38
Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург
7 сентября, 12:19