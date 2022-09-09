Родители недовольны сокращением уроков с 40 до 35 минут в школе Екатеринбурга

Родителям школьников, которые занимаются со второго по четвертый и с шестого по восьмые классы, не понравилось, что учебное время решили сократить. Причиной принятого решения назвали то, что дети, обучающиеся во вторую смену, возвращаются домой слишком поздно. Для их комфорта уроки «подрезали».