Родители недовольны сокращением уроков с 40 до 35 минут в школе Екатеринбурга

Родителям школьников, которые занимаются со второго по четвертый и с шестого по восьмые классы, не понравилось, что учебное время решили сократить. Причиной принятого решения назвали то, что дети, обучающиеся во вторую смену, возвращаются домой слишком поздно. Для их комфорта уроки «подрезали».
Родственница школьника рассказала Е1, что кроме вышеупомянутых нововведений для каждого класса раз в неделю планируется проведение дистанционного урока. Это сделано из-за перегруза школы (здание планировалось под единовременное размещение 500 человек, по факту в ней обучается в 3 раза больше).
В департаменте образования сообщили, что МОУ сами в праве распоряжаться подобными решениями.