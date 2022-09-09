Ругань учителя биологии записали на диктофон пятиклассники из Екатеринбурга

Классный руководитель предложила родителям написать заявление на имя директора, однако позже добавила, что биолога заменить некем — в МОУ всего два педагога соответствующего профиля. Она также подметила, что учителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Также классрук пообещала, что учитель биологии принесёт свои извинения детям.