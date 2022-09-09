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Ругань учителя биологии записали на диктофон пятиклассники из Екатеринбурга

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI
Пятиклассники записали ругань учителя биологии из школы № 138 на Эльмаше в Екатеринбурге на диктофон. Причиной того, что педагог вышел из себя, стало опоздание ученика.
Нет, надо же припереться на первый урок и проверить, чё учитель может, чё нет. Это в крови заложено у всех, блин, да? Я неправ в чем-то? Надо посидеть, похихикать, поржать. Я пять раз стерпел, на шестой меня не хватит, и на седьмой тоже. А потом — чё ору. Так вести себя нормально надо! Права есть, подавайте в суд, будем там отстаивать. Я там был семь раз, побуду еще.<…>Кого-то обидел и накричал. Извините, бедные детишки, — публикует разговор учителя Е1.

В мессенджерах родители подняли панику. Они заявляют, что детей напугало поведение учителя. О случившемся в школе узнали от ребят после уроков. Школьники подозревают учителя в том, что он был пьян.

Классный руководитель предложила родителям написать заявление на имя директора, однако позже добавила, что биолога заменить некем — в МОУ всего два педагога соответствующего профиля. Она также подметила, что учителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Также классрук пообещала, что учитель биологии принесёт свои извинения детям.

9 сентября в учебном заведении началась проверка. Её инициировали сотрудники районного управления образования. Собрание педагогов и семей школьников класса, где все случилось, запланировано на 12 сентября.

Некоторые родственники учеников МАОУ СОШ № 138 всё-таки встали на сторону биолога. По сведениям «КП-Екатеринбург», одна из мам рассказала, что её ребёнок в восторге от нового учителя биологии, а прошлый ему не нравился.

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