Школьница из Краснотурьинска стала участницей вокального шоу «Ты супер!» на НТВ

О том, что шоу ищет новые таланты, девочка увидела по телевизору. Она решила попытать удачу и подала заявку. Для этого она записала видеоролик. Диану отобрали из более чем 400 ребят из разных уголков России.
Подросток поет с ранних лет, но крайние 3 года занимается со специалистом музыкальной школы. Специфика — два года академического вокала и год эстрадного. Также занимается в классе фортепиано и ударных инструментов.
О Диане известно то, что она активно принимает участие в различных конкурсах и активностях: в музыкальных конкурсах, открытых микрофонах, выступает в роли ведущей мероприятий. Девочка не обошла вниманием и спорт: ездит на коньках, скейтборде и лыжах. Своё будущее также связывает с пением — планирует обучать этому искусству детей, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».