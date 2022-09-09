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Школьница из Краснотурьинска стала участницей вокального шоу «Ты супер!» на НТВ

Вчера, 23:26
Фото: Диана Сабылина "ВКонтакте"
14-летняя Диана Сабылина стала участницей телевизионного шоу «Ты супер!». Выпуск с ученицей школы №23 из Краснотурьинска выйдет в эфир 25 сентября в 20:20 на телеканале НТВ.

О том, что шоу ищет новые таланты, девочка увидела по телевизору. Она решила попытать удачу и подала заявку. Для этого она записала видеоролик. Диану отобрали из более чем 400 ребят из разных уголков России.

Подросток поет с ранних лет, но крайние 3 года занимается со специалистом музыкальной школы. Специфика — два года академического вокала и год эстрадного. Также занимается в классе фортепиано и ударных инструментов.

О Диане известно то, что она активно принимает участие в различных конкурсах и активностях: в музыкальных конкурсах, открытых микрофонах, выступает в роли ведущей мероприятий. Девочка не обошла вниманием и спорт: ездит на коньках, скейтборде и лыжах. Своё будущее также связывает с пением — планирует обучать этому искусству детей, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Фото: Диана Сабылина "ВКонтакте"
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#Анна Варнакина#Свободное время#Краснотурьинск#Дети#Пение#Вокзал#Шоу
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