Школьница из Краснотурьинска стала участницей вокального шоу «Ты супер!» на НТВ

О Диане известно то, что она активно принимает участие в различных конкурсах и активностях: в музыкальных конкурсах, открытых микрофонах, выступает в роли ведущей мероприятий. Девочка не обошла вниманием и спорт: ездит на коньках, скейтборде и лыжах. Своё будущее также связывает с пением — планирует обучать этому искусству детей, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».