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Школьница погибла, упав с высоты, а мошенники начали звонить тагильчанам по Viber

Сегодня, 19:16
Фото: 1MI
Школьница из Нижнего Тагила погибла после падения с высоты, а мошенники начали звонить тагильчанам по Viber. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 сентября.

Пьяный тагильчанин с травмой головы напал на медиков Горбольницы № 1, когда врачи пытались оказать ему медицинскую помощь. Нейрохирурги осмотрели пациента и предложили ему пройти в операционную. В этот момент он стал кидать стулья и кричать на медсестер.

Пьяный тагильчанин с травмой головы напал на медиков Горбольницы № 1
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Телефонные мошенники начали звонить тагильчанам по Viber. Об этом рассказали редакции TagilCity.ru сразу два жителя Нижнего Тагила. Звонивший мошенник знал имя, фамилию и паспортные данные жертвы.

Телефонные мошенники начали звонить тагильчанам по Viber
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Тагильская школьница погибла после падения с многоэтажного дома. Поступок девушка совершила намеренно в конце августа этого года. Старшеклассница свела счеты с жизнь по неизвестным мотивам, за ее жизнь боролись врачи.

Тагильская школьница погибла после падения с многоэтажного дома
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Два иска по 2 млрд рублей каждый подал в Арбитражный суд Свердловской области ИП Варлин Шафигуллин. А МУП «Водоканал» в Екатеринбурге подал иск на 187 млн рублей к управляющей компании «Чкаловская» в качестве взыскания долга за водоснабжение.  Какие многомиллионные иски рассматривал Арбитражный суд Свердловской области в августе 2022 года, собрали журналисты TagilCity.ru в своей подборке.  

Долги за воду и электричество. Крупные арбитражные дела в августе
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Торжественное открытие парка Металлургов после реконструкции состоялось в Нижнем Тагиле 9 сентября. На нем присутствовали глава города Владислав Пинаев, представители администрации и множество тагильчан.
Фонтан, аллеи и скейт-площадка: парк Металлургов открыт после реконструкции в Тагиле
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