Школьница погибла, упав с высоты, а мошенники начали звонить тагильчанам по Viber

Два иска по 2 млрд рублей каждый подал в Арбитражный суд Свердловской области ИП Варлин Шафигуллин. А МУП «Водоканал» в Екатеринбурге подал иск на 187 млн рублей к управляющей компании «Чкаловская» в качестве взыскания долга за водоснабжение. Какие многомиллионные иски рассматривал Арбитражный суд Свердловской области в августе 2022 года, собрали журналисты TagilCity.ru в своей подборке.