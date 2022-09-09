Школьница погибла, упав с высоты, а мошенники начали звонить тагильчанам по Viber

Пьяный тагильчанин с травмой головы напал на медиков Горбольницы № 1, когда врачи пытались оказать ему медицинскую помощь. Нейрохирурги осмотрели пациента и предложили ему пройти в операционную. В этот момент он стал кидать стулья и кричать на медсестер.
Телефонные мошенники начали звонить тагильчанам по Viber. Об этом рассказали редакции TagilCity.ru сразу два жителя Нижнего Тагила. Звонивший мошенник знал имя, фамилию и паспортные данные жертвы.
Тагильская школьница погибла после падения с многоэтажного дома. Поступок девушка совершила намеренно в конце августа этого года. Старшеклассница свела счеты с жизнь по неизвестным мотивам, за ее жизнь боролись врачи.
Два иска по 2 млрд рублей каждый подал в Арбитражный суд Свердловской области ИП Варлин Шафигуллин. А МУП «Водоканал» в Екатеринбурге подал иск на 187 млн рублей к управляющей компании «Чкаловская» в качестве взыскания долга за водоснабжение. Какие многомиллионные иски рассматривал Арбитражный суд Свердловской области в августе 2022 года, собрали журналисты TagilCity.ru в своей подборке.