Тагильчанка продавала несуществующие путевки в лагерь в Анапу

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Известно, что с февраля этого года женщина предлагала жителям Дзержинского района путевки на лето в детский лагерь в Анапу всего лишь за 10% от реальной стоимости путевки. Пострадавшие перевели мошеннице на карту примерно по 15 тысяч рублей.