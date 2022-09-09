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Тагильчанка продавала несуществующие путевки в лагерь в Анапу

Сегодня, 18:48
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полицейские Нижнего Тагила разыскивают пострадавших от действий женщины по имени Елена, которая продавала жителям турпутевки по супер низким ценам, при этом не являясь туроператором.
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». В злодеяниях подозревают 58-летнюю жительницу Дзержинского района. Ранее ее уже судили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Известно, что с февраля этого года женщина предлагала жителям Дзержинского района путевки на лето в детский лагерь в Анапу всего лишь за 10% от реальной стоимости путевки. Пострадавшие перевели мошеннице на карту примерно по 15 тысяч рублей.

Путевки жителям женщина должна была выдать в начале лета. Но потом сказала, что заболела, а далее и вовсе перестала выходить на связь.

Полицейским известно о четырех пострадавших. Не исключено, что жертв было больше. Всех обманутых просят позвонить по телефону: (3435)97-61-01, 97-61-2.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Путевки#Анапа#Мошенничество
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