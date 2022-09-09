Тагильчанка продавала несуществующие путевки в лагерь в Анапу

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». В злодеяниях подозревают 58-летнюю жительницу Дзержинского района. Ранее ее уже судили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Известно, что с февраля этого года женщина предлагала жителям Дзержинского района путевки на лето в детский лагерь в Анапу всего лишь за 10% от реальной стоимости путевки. Пострадавшие перевели мошеннице на карту примерно по 15 тысяч рублей.
Путевки жителям женщина должна была выдать в начале лета. Но потом сказала, что заболела, а далее и вовсе перестала выходить на связь.
Полицейским известно о четырех пострадавших. Не исключено, что жертв было больше. Всех обманутых просят позвонить по телефону: (3435)97-61-01, 97-61-2.