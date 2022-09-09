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Тагильская школьница погибла после падения с многоэтажного дома

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI
Школьница из Нижнего Тагила погибла, упав с верхнего этажа жилого дома. Поступок девушка совершила намеренно в конце августа этого года.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, школьница училась в старших классах лицея № 39 на Вагонке. Семья у девушки была благополучная, однако мотивы ее поступка остались неизвестны. 

Информацию о гибели тагильчанки подтвердили в Следственном комитете Свердловской области, но от подробных комментариев отказались.

Напомним, в начале августа 17-летний подросток из Екатеринбурга покончил с собой после ссоры с отцом. Он попросил сына прибраться в своей комнате и помыть посуду. Тот заявил, что не будет этого делать, а если его заставить, то уйдет к бабушке. После этого мужчина вышел из комнаты, а когда вновь зашел, увидел, что сын мертв.

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#Анна Григорьева#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Гибель человека#Школьница#Дом
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