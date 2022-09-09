Тагильская школьница погибла после падения с многоэтажного дома

Напомним, в начале августа 17-летний подросток из Екатеринбурга покончил с собой после ссоры с отцом. Он попросил сына прибраться в своей комнате и помыть посуду. Тот заявил, что не будет этого делать, а если его заставить, то уйдет к бабушке. После этого мужчина вышел из комнаты, а когда вновь зашел, увидел, что сын мертв.