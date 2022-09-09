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Таксист из Екатеринбурга обвинил клиентку в краже кошелька

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
Водитель такси из Екатеринбурга по имени Ислам рассказал полицейским, что оставил на заднем сидении авто свой кошелек, который пропал после того, как он подвез пассажирку.

Мужчина уже написал заявление. Он отметил, что все случилось после поездки от улицы Тимирязева до Братьев Быковых, пишет Е1.

Таксист раскаивается: он грузил вещи в багажник, а кошелек забросил на заднее сиденье, после чего про него забыл. А там, помимо денег, находились документы: водительское удостоверение, документы на автомобиль, СНИЛС, патент и разрешение на временное проживание. Также там лежали наличные средства и банковская карта.

Я гражданин Узбекистана, и, если не смогу вернуть документы в кратчайшие сроки, мне придется залезать в долги, лететь в Узбекистан и всё восстанавливать. А это очень непросто сделать, - рассказал Ислам.

В полиции заявление приняли и обратились к пассажирке, забравшей кошелек. Полицейские настаивают, что девушке следует самостоятельно прийти в отдел на улицу Челюскинцев, 96 и дать пояснения произошедшему.

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