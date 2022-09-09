Таксист из Екатеринбурга обвинил клиентку в краже кошелька

Мужчина уже написал заявление. Он отметил, что все случилось после поездки от улицы Тимирязева до Братьев Быковых, пишет Е1.
Таксист раскаивается: он грузил вещи в багажник, а кошелек забросил на заднее сиденье, после чего про него забыл. А там, помимо денег, находились документы: водительское удостоверение, документы на автомобиль, СНИЛС, патент и разрешение на временное проживание. Также там лежали наличные средства и банковская карта.
Я гражданин Узбекистана, и, если не смогу вернуть документы в кратчайшие сроки, мне придется залезать в долги, лететь в Узбекистан и всё восстанавливать. А это очень непросто сделать, - рассказал Ислам.
В полиции заявление приняли и обратились к пассажирке, забравшей кошелек. Полицейские настаивают, что девушке следует самостоятельно прийти в отдел на улицу Челюскинцев, 96 и дать пояснения произошедшему.