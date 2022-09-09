Таксист из Екатеринбурга обвинил клиентку в краже кошелька

Таксист раскаивается: он грузил вещи в багажник, а кошелек забросил на заднее сиденье, после чего про него забыл. А там, помимо денег, находились документы: водительское удостоверение, документы на автомобиль, СНИЛС, патент и разрешение на временное проживание. Также там лежали наличные средства и банковская карта.