В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация детей от гриппа

На сегодняшний день вакцина является надёжным способом предотвратить тяжелое течение болезни и непреодолимые последствия. Детей можно прививать от гриппа и пневмококковой инфекции с целью предупреждения заболевания и развития тяжелых последствий.
Для сохранения здоровья у нас проводится вакцинация в рамках национального и регионального календаря прививок Свердловской области. На данный момент наиболее актуально говорить о начале вакцинации против гриппа. У нас уже поступила вакцина, есть она во всех поликлиниках города. Дети — те, кто обучается в школах или посещают садики, — могут сделать прививку по месту образования и также обратиться в детскую поликлинику, — рассказала врач кабинета иммунопрофилактики Детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Зверева.
Среди немногочисленных противопоказаний для прививки от гриппа выделяют, в первую очередь, аллергию на белок куриного яйца, а также выявленную ранее негативную реакцию организма на инъекцию именно этого заболевания (температура выше 40 градусов, отек и гиперемия в месте инъекции больше 8 сантиметров в диаметре).
Вакцинация против гриппа проводится современной вакциной. Второй год подряд мы получаем вакцину «Ультрикс Квадри». Она усовершенствована. У детей [вакцина] используется без консервантов и позволяет получить защиту от этого опасного инфекционного заболевания. Ставится она, в соответствии с инструкцией к препарату, с 6 месяцев. Защищает против 4 типов вируса, — сообщила Наталья Зверева.
Также в детской больнице приглашают на вакцинацию против пневмококковой инфекции. Симптомы этой болезни похожи на грипп или ОРВИ, но вызываемые осложнения намного тяжелее. Пневмококки — бактерии, в норме населяющие верхние дыхательные пути человека, способные приводить к многообразным заболеваниям в случае ослабления защитных сил организма. Чаще всего пневмококковая инфекция встречается у малышей до двух лет и у пожилых людей, но может поражать любые возрастные группы.
Самое частое проявление пневмококковой инфекции — это пневмония или воспаление лёгких. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Заражение происходит через слизистые оболочки при чихании, кашле, разговоре с больным человеком. Если не защитить себя заранее, инфекция может спровоцировать появление пневмонии, отита, менингита и ряда других серьезных заболеваний. Оградить человека от встречи с пневмококком практически невозможно, но можно его «подготовить» к этой встрече.
В соответствии с региональным календарём профилактических прививок первая вакцинация детей проводится в возрасте 2 месяца, вторая прививка проводится по достижению возраста 4,5 месяцев. Ревакцинация детей против пневмококковой инфекции проводится в возрасте 15 месяцев. Прививку можно поставить в поликлинике по месту прикрепления.
Также в Детской городской больнице можно вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы.
Запись на прививки производится по телефону: 8(3435) 42-03-41, в будни, с 8:00–17:00. Пациентам с Вагонки для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо обратиться в регистратуру поликлиники на Окунева, 32, вакцина в наличии (запись по телефону отсутствует в связи с ремонтом).