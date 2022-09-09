В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация детей от гриппа

Также в детской больнице приглашают на вакцинацию против пневмококковой инфекции. Симптомы этой болезни похожи на грипп или ОРВИ, но вызываемые осложнения намного тяжелее. Пневмококки — бактерии, в норме населяющие верхние дыхательные пути человека, способные приводить к многообразным заболеваниям в случае ослабления защитных сил организма. Чаще всего пневмококковая инфекция встречается у малышей до двух лет и у пожилых людей, но может поражать любые возрастные группы.