Виктория Абрамченко обозначила лучших в реализации реформы ТКО в Приволжье

Абрамченко отметила, что в округе в прошлом году образовалось около 9 млн тонн ТКО — это второй результат по Российской Федерации. По словам вице-премьера, такой показатель говорит о необходимости активизации работ по вводу в строй утилизационных мощностей. Помимо этого, требуется бороться с несанкционированными площадками для складирования мусора, пишет ТАСС.
В 2021 году в ПФО на обработку пошло 3,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. Утилизировано было 500 000 тонн. По итогам года сортировка отходов в округе в среднем превысила 39% при плановых значениях 26,2%.
Абрамченко заявила, ссылаясь на оценку Российского экологического оператора, что для стопроцентной сортировки ТКО и снижения уровня захоронения мусора в два раза мощность объектов по сортировке и утилизации отходов должна составлять минимум 7,4 и 2,9 млн тонн соответственно.
«Эксперты оценивают объем инвестиций для создания всех перспективных объектов в сумму около 70 млрд рублей», — отметила вице-премьер.
Лидирует по реализации всех параметров реформы в округе Нижегородская область. Пермский край, Самарская и Саратовская области перевыполнили показатели по сортировке ТКО.
Абрамченко отметила, что почти во всех регионах округа планируемые к вводу мощности позволят к 2024 году достичь сортировки половины всех отходов. Стопроцентной обработки Россия, согласно планам правительства, должна достичь к 2030 году.
Аутсайдерами названы Удмуртия, Кировская и Ульяновская области. Им нужно активизировать работу по созданию мощностей.
Обсуждался на встрече и вопрос внедрения раздельного сбора мусора. В ПФО сейчас 412 000 контейнеров, из них только 32 000 для раздельного сбора ТКО. Вице-премьер сообщила, что в текущем году правительство направит 8 регионам свыше 360 млн рублей для приобретения контейнеров.