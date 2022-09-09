Виктория Абрамченко обозначила лучших в реализации реформы ТКО в Приволжье

Абрамченко отметила, что в округе в прошлом году образовалось около 9 млн тонн ТКО — это второй результат по Российской Федерации. По словам вице-премьера, такой показатель говорит о необходимости активизации работ по вводу в строй утилизационных мощностей. Помимо этого, требуется бороться с несанкционированными площадками для складирования мусора, пишет ТАСС.