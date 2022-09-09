Водитель набросился на пешехода за замечание на Эльмаше в Екатеринбурге

Мужчины не поделили дорогу на улице Баумана в вечернее время 6 сентября. Пострадавший рассказал, что автолюбитель припарковался прямо на пешеходном переходе, на что он мужчине указал, пишет Е1.
Мать юноши рассказала, что парень постучал по багажнику, чтобы тот сдвинулся с места. Но в ответ мужчина выскочил из машины и толкнул сына сзади.
Так что он с высоты своего роста упал лицом на асфальт, - рассказала мама студента.
Теперь у парня ушибы и ссадины на лице. После происшествия водитель уехал. Его ищет полиция. Сам студент ищет свидетелей конфликта.