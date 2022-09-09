TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель набросился на пешехода за замечание на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
На Эльмаше в Екатеринбурге водитель автомобиля марки Skoda накинулся на студента медколледжа, который сделал ему замечание.

Мужчины не поделили дорогу на улице Баумана в вечернее время 6 сентября. Пострадавший рассказал, что автолюбитель припарковался прямо на пешеходном переходе, на что он мужчине указал, пишет Е1.

Мать юноши рассказала, что парень постучал по багажнику, чтобы тот сдвинулся с места. Но в ответ мужчина выскочил из машины и толкнул сына сзади.

Так что он с высоты своего роста упал лицом на асфальт, - рассказала мама студента.

Теперь у парня ушибы и ссадины на лице. После происшествия водитель уехал. Его ищет полиция. Сам студент ищет свидетелей конфликта.

Читайте также:
Набросившегося с кулаками на полицейского тагильчанина оштрафуют на 10 тысяч рублейДевушка избила парня из-за бутылки пива на Ботанике в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Замечание#Толкнул
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:00
На 20% подешевел за неделю лук в свердловских магазинах
Вчера, 16:30
Пчелка, ладошки и спортплощадка: новый двор на улице Ермака появился в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:38
Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург
7 сентября, 12:19