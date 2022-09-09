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Выживший во время массового расстрела в поселке Совхозном скончался

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Молодой человек, который выжил в перестрелке в поселке Совхозный Белоярского ГО, скончался. Ему было 24 года.

Егор Фисенко, тяжело раненый в брюшную полость, скончался в начале недели. Юношу похоронили в четверг, 8 сентября, сообщает Е1.

По словам близкого круга погибшего, медики изначально давали мало шансов на то, что он выживет. Все родственники и друзья лишь надеялись на чудо.

У него вырезали половину внутренностей, и состояние постоянно было тяжелым, - отметил приятель погибшего.

Также он отметил, что Егор один раз открыл глаза, однако потом вновь отключился.

Напомним, ранее пострадавший Евгений рассказывал, что компания отдыхала в гараже. К ним зашел нападавший и попросил прикурить. Мужчина дал ему сигарету и зажигалку, и тот ушел.

Еще через 30 минут, по словам Евгения, зашла супруга соседа. Он ее спросил о причинах прихода, и та поспешно ушла. Еще через 10 минут зашел просивший закурить мужчина с двумя ружьями. Он требовал извиниться перед женой.

В результате последствий ЧП смерть Егора - третья. Первым застрелили 41-летнего Анатолия Шкурова. Затем, ранив двоих, стрелок Николай Шапкин убил сам себя.

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