Выживший во время массового расстрела в поселке Совхозном скончался

Егор Фисенко, тяжело раненый в брюшную полость, скончался в начале недели. Юношу похоронили в четверг, 8 сентября, сообщает Е1.
По словам близкого круга погибшего, медики изначально давали мало шансов на то, что он выживет. Все родственники и друзья лишь надеялись на чудо.
У него вырезали половину внутренностей, и состояние постоянно было тяжелым, - отметил приятель погибшего.
Также он отметил, что Егор один раз открыл глаза, однако потом вновь отключился.
Напомним, ранее пострадавший Евгений рассказывал, что компания отдыхала в гараже. К ним зашел нападавший и попросил прикурить. Мужчина дал ему сигарету и зажигалку, и тот ушел.
Еще через 30 минут, по словам Евгения, зашла супруга соседа. Он ее спросил о причинах прихода, и та поспешно ушла. Еще через 10 минут зашел просивший закурить мужчина с двумя ружьями. Он требовал извиниться перед женой.
В результате последствий ЧП смерть Егора - третья. Первым застрелили 41-летнего Анатолия Шкурова. Затем, ранив двоих, стрелок Николай Шапкин убил сам себя.