Жительница Краснотурьинска больным младенцем сбежала из больницы из-за холода

В больнице женщина с 7-месячным малышом оказалась из-за высокой температуры ребенка. В результате она приняла решение покинуть медучреждение и лечиться дома, так как замерзла, сообщает «Краснотурьинск LIVE».
По словам женщины, холод просачивался с улицы в палату из щелей в окнах. Свою жалобу женщина разместила в соцсетях.
Сначала нас положили на первый этаж в боксы. Там было холодно, но терпимо, там ремонт, пластиковые окна, туалет и ванна. Ребенок с высокой температурой. Потом пришел лечащий врач и сказал, что нас переводят, - написала пациентка.
В том месте, куда их перевели, как утверждает сама пациентка, на окнах огромные щели. Они настолько большие, что ей не помогли обогреватели.