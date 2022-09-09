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Жительница Краснотурьинска больным младенцем сбежала из больницы из-за холода

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
Жительница Краснотурьинска пожаловалась на тяжелые условия пребывания в инфекционном отделении местной больницы. Она вынуждена была бежать с младенцем домой, потому что замерзла в палате.

В больнице женщина с 7-месячным малышом оказалась из-за высокой температуры ребенка. В результате она приняла решение покинуть медучреждение и лечиться дома, так как замерзла, сообщает «Краснотурьинск LIVE».

По словам женщины, холод просачивался с улицы в палату из щелей в окнах. Свою жалобу женщина разместила в соцсетях.

Сначала нас положили на первый этаж в боксы. Там было холодно, но терпимо, там ремонт, пластиковые окна, туалет и ванна. Ребенок с высокой температурой. Потом пришел лечащий врач и сказал, что нас переводят, - написала пациентка.

В том месте, куда их перевели, как утверждает сама пациентка, на окнах огромные щели. Они настолько большие, что ей не помогли обогреватели.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Медицина#Палата#Окна#Холод
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