Иностранец сорвал золотую цепочку с медсестры на улице в Екатеринбурге

7 сентября в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи, что в больницу с травмами была госпитализирована женщина, которую ограбил неизвестный на улице Победы. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшая трудоустроена медсестрой. Злоумышленник сорвал с нее цепочку и украл рюкзак с деньгами, документами и банковскими картами. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его в тот же день. Под подозрением находится уже ранее судимый за грабеж уроженец ближнего зарубежья. В Екатеринбурге он работал на овощебазе.

Мужчина рассказал, что был пьян, так как стал заранее отмечать свой день рождения, который приходится на 8 сентября. Он признал свою вину и готов возместить ущерб пострадавшей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он помещен в СИЗО. За грабеж злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

В полиции считают, что задержанный может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Тех, кто пострадал от его действий, просят сообщить по телефону 02.