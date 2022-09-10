TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Тагильчане бесплатно увидят кино на фестивале в «Красногвардейце» 10 сентября

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
Первый открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о труде, искусстве и меценатстве «Демидофф» проходит в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле 9 и 10 сентября. Мероприятие бесплатное.

Из 148 фильмов и телепрограмм со всей России известные кинорежиссеры и телеведущие выбрали 45 работ, которые и будут представлены на полуфинале фестиваля в Нижнем Тагиле. На него съехались представители из 25 различных городов.

Для посетителей проходят различные экскурсии и мастер-классы. Мероприятие состоялось благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Директор фестиваля Александр Мартиросов рассказал о мероприятии.

Наш фестиваль максимально доступен для участия профессионалов со всей России. Обычно мы не видим прекрасные фильмы и телевизионные программы, которые снимают журналисты в небольших городах, их нет даже в интернете. Они-то и будут представлены на фестивале. Это бесплатно для тагильчан, — рассказал Александр Мартиросов ТК «Телекон».

Участники представили работы в таких номинациях, как «Документальный фильм», «Телепрограмма», «Автор/журналист» и «Режиссёр». По итогам фестивальных дней определятся финалисты. Они встретятся для определения победителей в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года.

Фильм режиссера из Нижнего Тагила выходит во всероссийский прокат
Узнать подробнее
Читайте также:
Посвященный Уралу фильм покажут в саду ЕкатеринбургаФильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем ТагилеОбъявлена отборочная программа на фестиваль уральского кино «Ойка»
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом
Вчера, 19:24
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
Вчера, 12:41
Фонтан, аллеи и скейт-площадка: парк Металлургов открыт после реконструкции в Тагиле
Вчера, 18:59
С Урала до Гибралтара: екатеринбурженка колесит по миру на велосипеде
Вчера, 15:05