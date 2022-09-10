Тагильчане бесплатно увидят кино на фестивале в «Красногвардейце» 10 сентября

Из 148 фильмов и телепрограмм со всей России известные кинорежиссеры и телеведущие выбрали 45 работ, которые и будут представлены на полуфинале фестиваля в Нижнем Тагиле. На него съехались представители из 25 различных городов.
Для посетителей проходят различные экскурсии и мастер-классы. Мероприятие состоялось благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Директор фестиваля Александр Мартиросов рассказал о мероприятии.
Наш фестиваль максимально доступен для участия профессионалов со всей России. Обычно мы не видим прекрасные фильмы и телевизионные программы, которые снимают журналисты в небольших городах, их нет даже в интернете. Они-то и будут представлены на фестивале. Это бесплатно для тагильчан, — рассказал Александр Мартиросов ТК «Телекон».
Участники представили работы в таких номинациях, как «Документальный фильм», «Телепрограмма», «Автор/журналист» и «Режиссёр». По итогам фестивальных дней определятся финалисты. Они встретятся для определения победителей в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года.