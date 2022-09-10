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Троих детей изъяла полиция у пьяной матери в пригороде Нижнего Тагила

Сегодня, 11:33
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Троих детей от двух до шести лет изъяли полицейские за ненадлежащее воспитание в ходе рейда. Женщина, проживающая в пригороде Нижнего Тагила, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактические рейды в семьях, состоящих на учете в ПДН, проводятся регулярно. В преддверии учебного года, а также в течение первой учебной недели условия содержания детей проверяются особенно тщательно.

Так, одна из матерей в пригороде Нижнего Тагила при проверке оказалась дома в состоянии алкогольного опьянения с тремя детьми. Сотрудники правоохранительных органов выявили в жилище отсутствие продуктов, необходимой одежды на несовершеннолетних, а также антисанитарные условия проживания.

На женщину был составлен очередной протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Малыши были изъяты и помещены для оказания помощи в специализированное учреждение, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Дети#Полиция#ПДН#Проверка#Рейд#Изъятие
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