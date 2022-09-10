Троих детей изъяла полиция у пьяной матери в пригороде Нижнего Тагила

Так, одна из матерей в пригороде Нижнего Тагила при проверке оказалась дома в состоянии алкогольного опьянения с тремя детьми. Сотрудники правоохранительных органов выявили в жилище отсутствие продуктов, необходимой одежды на несовершеннолетних, а также антисанитарные условия проживания.