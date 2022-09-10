Троих детей изъяла полиция у пьяной матери в пригороде Нижнего Тагила

Профилактические рейды в семьях, состоящих на учете в ПДН, проводятся регулярно. В преддверии учебного года, а также в течение первой учебной недели условия содержания детей проверяются особенно тщательно.
Так, одна из матерей в пригороде Нижнего Тагила при проверке оказалась дома в состоянии алкогольного опьянения с тремя детьми. Сотрудники правоохранительных органов выявили в жилище отсутствие продуктов, необходимой одежды на несовершеннолетних, а также антисанитарные условия проживания.
На женщину был составлен очередной протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Малыши были изъяты и помещены для оказания помощи в специализированное учреждение, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».