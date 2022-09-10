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Центр общественного наблюдения за выборами открыт в Свердловской области

Сегодня, 16:48
Фото: 1MI
Центр общественного наблюдения открыт в Екатеринбурге. За выборами в Нижнем Тагиле и других городах будут следить по видеокамерам.

На выборах губернатора Свердловской области будут использоваться камеры видеонаблюдения и регистрации. Они установлены на 250 самых крупных избирательных участках в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском. На остальных участках будут работать камеры непрерывной записи.

Каждая участковая избирательная комиссия попадет под камеры видеонаблюдения, следить за работой можно в режиме реального времени. Записи будут храниться в течение месяца, — рассказала председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Камеры установлены в местах, охватывающих весь избирательный участок. Представители политических партий отметили, что организованное в центре видеонаблюдение очень важно на выборах.

Доступ к трансляции получат кандидаты, участвующие в выборах, их партии и общественники. Кроме того, все посетители центра наблюдения смогут увидеть кадры на видеостене. Там же будет располагаться «горячая линия» и находиться независимые электоральные юристы.

Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле 11 сентября 2022 года?
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