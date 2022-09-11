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17-летняя девушка покончила с собой в Первоуральске

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
Трагедия случилась в Первоуральске. 17-летняя школьница свела счеты с жизнью.

Информация о происшествии появилась в telegram-канал «Осторожно новости». Труп девушки был найден в квартире. Ранее семья считалась благополучной.

Папа работает слесарем, а мать парикмахером. У погибшей также остался младший брат-подросток.

Известно, что в семье случались конфликты. Папа даже грозился бросить семью, развестись с женой и уехать.

Ранее, 4 августа, в Екатеринбурге курьер Никита Гусев убил 19-летнюю жену Светлану Коптеву и свел счеты с жизнью. Пятимесячный сын пары теперь воспитывается бабушкой.

В Екатеринбурге мужчина зарезал свою жену и покончил с собой
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