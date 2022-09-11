17-летняя девушка покончила с собой в Первоуральске

Информация о происшествии появилась в telegram-канал «Осторожно новости». Труп девушки был найден в квартире. Ранее семья считалась благополучной.
Папа работает слесарем, а мать парикмахером. У погибшей также остался младший брат-подросток.
Известно, что в семье случались конфликты. Папа даже грозился бросить семью, развестись с женой и уехать.
Ранее, 4 августа, в Екатеринбурге курьер Никита Гусев убил 19-летнюю жену Светлану Коптеву и свел счеты с жизнью. Пятимесячный сын пары теперь воспитывается бабушкой.