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45% опрошенных тагильчан не желают ужесточения антикоронавирусных мер

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Согласно данным исследования портала по поиску работы SuperJob, почти половина жителей Нижнего Тагила не хотели бы, чтобы коронавирусные меры ужесточились.

В Воронеже, Москве и Перми о важности усиления ковидных мер говорят в 2 раза чаще, чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В опросе поучаствовали жители разных городов России, в том числе Нижнего Тагила. В исследовании приняли участие работающие граждане. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Говоря о ковидных мерах, речь идет о ношении масок, перчаток, соцдистанции и ограничениях га пребывание определенного числа людей в закрытом пространстве (магазины, кафе и т.д.).

Так, примерно половина жителей Нижнего Тагила, говоря о коронавирусной инфекции уверена, что ничего ужесточать не нужно. 19% жителей города считают, что запреты нужно вновь ввести. А 36% четко не склонялись ни к одному из вариантов.

Не против усилить меры жители Воронежа и Москвы (по 22%). В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый, в Омске — 18% опрошенных.

Больше всего не хотят жить в коронавирусных ограничениях жители Краснодара и Ростова-на-Дону (по 10%).

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Население#Опрос#Исследование
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