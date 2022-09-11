45% опрошенных тагильчан не желают ужесточения антикоронавирусных мер

В Воронеже, Москве и Перми о важности усиления ковидных мер говорят в 2 раза чаще, чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В опросе поучаствовали жители разных городов России, в том числе Нижнего Тагила. В исследовании приняли участие работающие граждане. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.