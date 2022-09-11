TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Аренда комнат в Екатеринбурге подорожала на 6%

Сегодня, 15:24
Фото: 1MI
На 6% дороже стала стоить аренда комнат в Екатеринбурге. Увеличение цен заметили представители агентства по аренде недвижимости.

Средняя стоимость аренды комнаты в квартире в областном центре на настоящий момент - 9 572 рублей ежемесячно. За год цены на комнаты в уральской столице возросли на 6,3%.

По данным экспертов сайта «Мир квартир», в регионах России арендованные комнаты еще часто считаются приемлемым вариантом проживания, и спрос на них крайне высок – так как это дешевле, чем снять полноценную квартиру.

По словам гендиректора сервиса Павла Луценко, найти бюджетную комнату для съема в Екатеринбурга становится все сложнее.

Всего в России аренда комнат подорожала за год на 11,9% до 8 136 рублей ежемесячно (в среднем).

Читайте также:
«Гринвич» засудил магазин косметики за неуплату аренды в ЕкатеринбургеТЦ «Гринвич» проиграл H&M суд за низкую аренду
#Елена Озерова#Новости УрФО#Комната#Аренда#Цена#Подородание#Экономика
Подпишитесь
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Сегодня, 10:30
Свыше 9 тысяч тагильчан проголосовали на избирательных участках к 10.00
Сегодня, 11:01
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
9 сентября, 12:41
Новый асфальт начали укладывать на Исинском тракте под Нижним Тагилом
9 сентября, 19:24
Единый день голосования стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:09