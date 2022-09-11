Аренда комнат в Екатеринбурге подорожала на 6%

Средняя стоимость аренды комнаты в квартире в областном центре на настоящий момент - 9 572 рублей ежемесячно. За год цены на комнаты в уральской столице возросли на 6,3%.
По данным экспертов сайта «Мир квартир», в регионах России арендованные комнаты еще часто считаются приемлемым вариантом проживания, и спрос на них крайне высок – так как это дешевле, чем снять полноценную квартиру.
По словам гендиректора сервиса Павла Луценко, найти бюджетную комнату для съема в Екатеринбурга становится все сложнее.
Всего в России аренда комнат подорожала за год на 11,9% до 8 136 рублей ежемесячно (в среднем).