TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Дзержинский район вышел в лидеры по числу проголосовавших в Нижнем Тагиле

Вчера, 20:53
Фото: TagilCity.ru

Более 60 тысяч человек проголосовали на выборах в Нижнем Тагиле

Дзержинский район вышел в лидеры по количеству проголосовавших граждан в Нижнем Тагиле. Там явка избирателей достигла 23,69%, по данным на 18:00, сообщили TagilCity.ru в Ленинской территориальной избирательной комиссии.

На втором месте оказался Тагилстроевский район. Там на участки пришли проголосовать 23% жителей. На последнем месте расположился Ленинский район. Там бюллетени получили 13,04% граждан. 

В общей сложности в Нижнем Тагиле явка жителей на 18:00 составила 60,4 тысячи человек. Это 23,24% от общего числа избирателей. 

Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проходили выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. Избирательные участки закрылись в 20:00. На данный момент ведётся подсчёт голосов. 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Общественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборахСвой голос отдал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин ЗахаровРаботники разных предприятий Нижнего Тагила приняли участие в выборах
#Ирина Кирилова#Политика#Выборы-2022#Эксклюзив#Нижний Тагил#Голосование#Избиратели#Явка
Подпишитесь
Работники разных предприятий Нижнего Тагила приняли участие в выборах
Вчера, 19:59
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
9 сентября, 12:41
Свой голос отдал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров
Вчера, 15:02
Общественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборах
Вчера, 12:19