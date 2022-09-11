Дзержинский район вышел в лидеры по числу проголосовавших в Нижнем Тагиле

На втором месте оказался Тагилстроевский район. Там на участки пришли проголосовать 23% жителей. На последнем месте расположился Ленинский район. Там бюллетени получили 13,04% граждан.
В общей сложности в Нижнем Тагиле явка жителей на 18:00 составила 60,4 тысячи человек. Это 23,24% от общего числа избирателей.
Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проходили выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. Избирательные участки закрылись в 20:00. На данный момент ведётся подсчёт голосов.