Евгений Куйвашев оценил работу свердловского Центра общественного наблюдения

Сам Центр предназначен для обеспечения открытости голосования. В 2022 году он работает на базе мультимедийного парка «Россия – моя история», сообщили в Департаменте информационной политики.
Сегодня 11 сентября 2022 года в течение всего дня в Свердловской области работает call-центр. На 12 телефонах дежурят волонтёры. Одновремено с ними работают юристы и эксперты. Они готовы давать оценку по обращениям. Кроме того, организовано дежурство мобильных групп для выезда на избирательные участки при необходимости.
Евгений Куйвашев посетил ЦОН. Он пообщался с сопредседателями центра Александром Левиным и Татьяной Мерзляковой.
Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проводятся выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. Свои голоса отдали губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров.