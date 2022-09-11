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Евгений Куйвашев оценил работу свердловского Центра общественного наблюдения

Вчера, 17:48
Фото: Департамент информационной политики
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Центр общественного наблюдения региона и оценил его работу.

Сам Центр предназначен для обеспечения открытости голосования. В 2022 году он работает на базе мультимедийного парка «Россия – моя история», сообщили в Департаменте информационной политики. 

Сегодня 11 сентября 2022 года в течение всего дня в Свердловской области работает call-центр. На 12 телефонах дежурят волонтёры. Одновремено с ними работают юристы и эксперты. Они готовы давать оценку по обращениям. Кроме того, организовано дежурство мобильных групп для выезда на избирательные участки при необходимости. 

Евгений Куйвашев посетил ЦОН. Он пообщался с сопредседателями центра Александром Левиным и Татьяной Мерзляковой.  

Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проводятся выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. Свои голоса отдали губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров. 

На выборах в Нижнем Тагиле проголосовали почти 50 тысяч человек
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