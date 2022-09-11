Евгений Куйвашев оценил работу свердловского Центра общественного наблюдения

Сегодня 11 сентября 2022 года в течение всего дня в Свердловской области работает call-центр. На 12 телефонах дежурят волонтёры. Одновремено с ними работают юристы и эксперты. Они готовы давать оценку по обращениям. Кроме того, организовано дежурство мобильных групп для выезда на избирательные участки при необходимости.