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Евгений Куйвашев проголосовал на выборах губернатора Свердловской области

Сегодня, 13:20
Фото: Департамент информационной политики
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в выборах губернатора региона. Он проголосовал в Екатеринбурге на участке, располагающемся на территории гимназии № 104.
[Пришел на участок] с хорошим, бодрым настроением, чего и всем желаю. Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась, — сказал Евгений Куйвашев.
Фото: Департамент информационной политики

Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Свердловской области проходят выборы губернатора. Кроме того, в Нижнем Тагиле жителям предстоит выбрать депутатов городской думы. Избирательные участки будут работать до 20:00. Общественные наблюдатели уже находятся на местах. На 10:00 более 9 тысяч тагильчан отдали свои голоса. Также проголосовал и глава города Владислав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проголосовал утром 11 сентября
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