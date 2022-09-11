Евгений Куйвашев проголосовал на выборах губернатора Свердловской области

[Пришел на участок] с хорошим, бодрым настроением, чего и всем желаю. Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась, — сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Свердловской области проходят выборы губернатора. Кроме того, в Нижнем Тагиле жителям предстоит выбрать депутатов городской думы. Избирательные участки будут работать до 20:00. Общественные наблюдатели уже находятся на местах. На 10:00 более 9 тысяч тагильчан отдали свои голоса. Также проголосовал и глава города Владислав Пинаев.