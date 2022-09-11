ФСБшники с Урала сорвали план теракта на тюменской ТЭЦ-2

За создание террористического сообщества в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге задержаны шесть человек. Двоих из них подозревают еще и в создании взрывчатого устройства, пишет «Коммерсант».



Один из предполагаемых злоумышленников пожаловался на давление следствия и изолятор, находящийся в плохом состоянии. Письмо с рассказом об этом он передал через своего адвоката.