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ФСБшники с Урала сорвали план теракта на тюменской ТЭЦ-2

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI
Шесть подозреваемых задержали после попытки взрыва на тюменской ТЭЦ-2. План злоумышленников сорвали сотрудники ФСБ.

За создание террористического сообщества в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге задержаны шесть человек. Двоих из них подозревают еще и в создании взрывчатого устройства, пишет «Коммерсант».

Один из предполагаемых злоумышленников пожаловался на давление следствия и изолятор, находящийся в плохом состоянии. Письмо с рассказом об этом он передал через своего адвоката.

Подозреваемый — Юрий Незнамов, который прославился 11 лет назад, когда был вербовщиком «Сопротивления». Далее мужчина стал участником и других группировок.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Задержание#Терроризм#Взрывчатка
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