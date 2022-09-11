На выборах в Нижнем Тагиле проголосовали почти 50 тысяч человек

По данным на 15:00 в голосовании приняли участие 48,1 тысячи жителей Нижнего Тагила. От общего числа избирателей процент составил 18,51.
В лидерах по количеству отдавших свои голоса остается Тагилстроевский район. Там проголосовали 17,3 тысячи человек, что составляет 18,58% от жителей района. На втором месте находится Дзержинский район с 15,9 тысячи (18, 53%) проголосовавших. На третьем месте Ленинский район. Там насчитывается 14,8 тысячи (18,39%) избирателей, отдавших голоса.
Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проходят выборы депутатов в городскую думу и губернатора Свердловской области. На участках работают наблюдатели, а за безопасностью следит полиция. Кроме того, соблюдаются меры, направленные на предупреждение коронавируса.