На выборах в Нижнем Тагиле проголосовали почти 50 тысяч человек

В лидерах по количеству отдавших свои голоса остается Тагилстроевский район. Там проголосовали 17,3 тысячи человек, что составляет 18,58% от жителей района. На втором месте находится Дзержинский район с 15,9 тысячи (18, 53%) проголосовавших. На третьем месте Ленинский район. Там насчитывается 14,8 тысячи (18,39%) избирателей, отдавших голоса.