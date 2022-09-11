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На выборах в Нижнем Тагиле проголосовали почти 50 тысяч человек

Вчера, 17:28
Фото: TagilCity.ru
Почти 50 тысяч тагильчан проголосовали на выборах депутатов в городскую думу и губернатора Свердловской области. Такие данные сообщили TagilCity.ru в Ленинской территориальной избирательной комиссии.

По данным на 15:00 в голосовании приняли участие 48,1 тысячи жителей Нижнего Тагила. От общего числа избирателей процент составил 18,51.

В лидерах по количеству отдавших свои голоса остается Тагилстроевский район. Там проголосовали 17,3 тысячи человек, что составляет 18,58% от жителей района. На втором месте находится Дзержинский район с 15,9 тысячи (18, 53%) проголосовавших. На третьем месте Ленинский район. Там насчитывается 14,8 тысячи (18,39%) избирателей, отдавших голоса. 

Напомним, сегодня 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле проходят выборы депутатов в городскую думу и губернатора Свердловской области. На участках работают наблюдатели, а за безопасностью следит полиция. Кроме того, соблюдаются меры, направленные на предупреждение коронавируса. 

Полиция в Нижнем Тагиле обеспечивает безопасность на выборах
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