Пенсионерка из Алапаевска пыталась вычислить мошенников и потеряла 50 тысяч рублей

Пенсионерка вычислила злоумышленников, тем не менее аферисты, используя новый метод, завладели 53 тысячами рублей.
Потерпевшей 64 года. Она рассказала полицейским, что звонили ей от имени представителя Банка России. Ее попросили оказать помощь следствию в изобличении целой группы мошенников, отметили в пресс-службе полиции.
Для этого свердловчанка должна была оформить на себя кредит и перевести на указанные аферистами реквизиты денежные средства.
В первый день звонков пенсионерка отказалась от предложения, а на следующий день, когда они же позвонили от имени силовиков, бабушка поверила.
В результате пострадавшая оформила на себя кредит и по инструкции мошенников перевела деньги. Полицейские проводят проверку по факту данного ЧП.