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Полиция в Нижнем Тагиле обеспечивает безопасность на выборах

Сегодня, 15:18
Фото: TagilCity.ru
За порядком на выборах 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле следят полицейские. Они контролируют безопасность горожан.

Стражи порядка дежурят на избирательных участках города в день единого голосования. Правоохранители внимательно следят за теми, кто входит на участки. На них используются портативные металлодетекторы или специализированные рамки на входе в здание. Кроме того, полицейские работают в медицинских масках, соблюдая меры защиты против коронавируса.

Фото: TagilCity.ru


Всего в Свердловской области 11 сентября открылись 2 512 избирательных участков: 2 477 постоянных и 35 временных. 

Напомним, что работать избирательные участки будут до 20.00. Голосовать может совершеннолетний гражданин с регистрацией по месту пребывания. А тем жителям, которые голосуют на выборах в первый раз, вручают в подарок памятные сувениры – шоколадки.

Впервые голосующие тагильчане получают сувенирный шоколад
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