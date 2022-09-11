Полиция в Нижнем Тагиле обеспечивает безопасность на выборах

Стражи порядка дежурят на избирательных участках города в день единого голосования. Правоохранители внимательно следят за теми, кто входит на участки. На них используются портативные металлодетекторы или специализированные рамки на входе в здание. Кроме того, полицейские работают в медицинских масках, соблюдая меры защиты против коронавируса.
Всего в Свердловской области 11 сентября открылись 2 512 избирательных участков: 2 477 постоянных и 35 временных.
Напомним, что работать избирательные участки будут до 20.00. Голосовать может совершеннолетний гражданин с регистрацией по месту пребывания. А тем жителям, которые голосуют на выборах в первый раз, вручают в подарок памятные сувениры – шоколадки.