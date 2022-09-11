Работники разных предприятий Нижнего Тагила приняли участие в выборах

В течение дня 11 сентября в Нижнем Тагиле на 157 избирательных участков приходили самые разные избиратели. Часть из них была одета в фирменную форму компании, где работает.
Редакции TagilCity.ru встретились работники сети ресторана «Ем сам», которые пришли на избирательный участок всей семьей. Семьи с детьми в целом не стали редкостью на участках: люди приходили несколькими поколениями, чтобы принять участие в голосовании.
Я педагог, моя семья всегда голосует. Сегодня на участок пришли с дочерью и внуком, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района.
Родители также давали возможность детям символически опустить бюллетень в КОИБ.
Пришли на участок и представители общественного совета полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» — председатель Александр Головихин и член совета Анатолий Толстов.
Я считаю, что осуществить свое волеизъявление является одно из главных конституционных прав граждан право избирать и быть избранным, данное всем россиянам. Именно выборы реализуют демократические принципы устройства власти и государства. Использование этого права дает возможность участвовать в процессе управления государством и непосредственно влиять на формирование органов власти, — говорит Александр Головихин.
Голосовали 11 сентября представители различных городских предприятий. Редакция в разных районах города засняла и работников ЕВРАЗ НТМК, и представителей дорожной компании «УБТ-сервис».
Приходили на участки и пенсионеры, и молодежь — в том числе те, кто голосовали впервые в связи с наступлением 18-летия.