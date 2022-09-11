Сотрудники «Водоканал-НТ» приняли участие в выборах в Нижнем Тагиле

Руководство и сотрудники ООО «Водоканал-НТ» отдали свои голоса за кандидатов на пост губернатора региона и муниципальных депутатов, а также работали на избирательных участках в Нижнем Тагиле.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации «Водоканал-НТ» приняли участие в выборах, проходивших 11 сентября в Нижнем Тагиле. По мнению директора организации Вячеслава Тарана, вовлеченность или равнодушие граждан во время избирательного процесса предопределяют жизнь региона, города и страны. Выбирать, доверяя и с полной ответственностью, — вот принцип, которым должен руководствоваться каждый гражданин, решая вопрос о своем участии в избирательном процессе. Возможность выбора дается гражданам не так часто — раз в год или несколько лет — и потому ее нужно использовать с полным чувством ответственности и сопричастности, чтобы сделать свой посильный вклад в процессе определения пути, по которому пойдет регион или государство в целом в последующий после избирательного цикла период, — подчеркнул директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран. Вячеслав Таран Фото: «Водоканал-НТ» Свои голоса за кандидатов отдали начальник Черноисточинского гидроузла Мария Ходыкина, а также начальник производственно-технического отдела «Водоканал-НТ» Андрей Митькин. Участие в выборах — это проявление не декларативной, а настоящей гражданской позиции. Если человек идет на выборы, значит он действительно переживает за судьбу своего города или региона. Гражданин, который пользуется своим правом и выражает свою позицию, достоин уважения, ведь в первую очередь именно участие в избирательном процессе становится условием здорового развития гражданского общества, — сказал Андрей Митькин. Андрей Митькин Фото: «Водоканал-НТ» Выбрать губернатора региона и муниципальных депутатов решили даже те работники, чья смена выпала на день голосования. Так, в школе № 49, где расположен избирательный участок, проголосовала бригада слесарей аварийно-восстановительных работ цеха водоснабжения. Бригада слесарей аварийно-восстановительных работ цеха водоснабжения ООО "Водоканал-НТ"" Фото: «Водоканал-НТ» Помимо этого, сотрудники компании принимали активное участие в работе избирательных участков. За соблюдением регламента мероприятия в качестве члена избирательной комиссии следила инспектор оперативного контроля отдела безопасности ООО «Водоканал-НТ» Ирина Калинина. А инженер по охране окружающей среды Юлия Олюнина работала наблюдателем на избирательном участке № 2284. Наибольшая явка избирателей на выборах — это залог честных выборов. Чем больше людей проявят свою осознанную политическую позицию и выразят свое мнение, тем честнее будут выборы. Именно всеобщее неравнодушие позволит свести на нет распространенное мнение о том, что выбор ничего не значит, ведь чем больше избирателей примут участие в выборах, тем меньше будет возможностей у недобросовестных участников процесса осуществлять попытки нарушения законодательства и влияния на ход голосования. Максимальная явка избирателей значительно снижает вероятность подделки или подтасовки результатов голосования, — отметила Юлия Олюнина. Инспектор оперативного контроля отдела безопасности ООО «Водоканал-НТ» Ирина Калинина Фото: «Водоканал-НТ» Работники разных предприятий Нижнего Тагила приняли участие в выборах Узнать подробнее