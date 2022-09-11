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Сразиться в городском соревновании по настольному теннису смогут тагильчане

Сегодня, 13:40
Фото: 1MI
Сразу несколько мероприятий по настольному теннису организованы для пенсионеров Нижнего Тагила в честь Дня пожилого человека.

1 октября состоится турнир по настольному теннису под названием «Теннису все возрасты покорны». Мероприятие пройдет по адресу: улица Сибирская, дом 19, МБУ «Спортивная школа № 4». Начало запланировано на 15.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Участие бесплатное, узнать его подробности и предварительно зарегистрироваться можно, позвонив по телефону: 8 (3435) 33-20-59.

Также в городе пройдет День настольного тенниса. Мероприятие также запланировано на 1 октября. Оно пройдет по адресу: ул. Пархоменко, 156, МБУ «Спортивно-адаптивная школа» имени М. Лысовой.

Турнир продлится в период с 12.00 до 17.00. Участие также бесплатно, однако нужно предварительно записаться, позвонив по телефону: 8(3435)43-26-23.

Напомним, что в честь Дня пенсионера и Международного Дня пожилых людей в нижнем Тагиле и пригороде для представителей старшего поколения состоится десяток развлекательных и спортивных мероприятий.

Среди них турпоход на Муринские пруды и благотворительная акция «Фитнес-день».

Поход, дары природы и фитнесс-день: мероприятия ко Дню пенсионера в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Поход#День пожилого человека#Пенсионеры
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