Тагильчан приглашают на благотворительную акцию «Фитнес-день» 1 октября

Мероприятие, организованное для пожилых граждан, состоится по адресу: улица В. Черепанова, 31Б, дом спорта МБУ «СШОР № 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил А.А. Лопатина». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.
Там же размещен полный перечень мероприятий, которые пройдут в городе в честь Дня пенсионера и Международного дня пожилых людей.
Вход на встречу свободный, но необходимо предварительно записаться, позвонив по телефонам 8(3435)48-41-64 или 8(3435)25-68-85 в период с 26 по 30 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что каждый четверг в сентябре пожилые граждане Нижнего Тагила могут посетить обзорную экскурсию по музею памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах. Встречи пройдут по адресу: Верхняя Черепанова, 56 по предварительной записи.
Также для представителей старшего поколения в городе и пригороде состоится еще десяток интересных мероприятий.