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Тагильчан приглашают на благотворительную акцию «Фитнес-день» 1 октября

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Благотворительная акция «Фитнес-день» состоится в Нижнем Тагиле 1 октября в честь Дня пенсионера и Международного дня пожилых людей.

Мероприятие, организованное для пожилых граждан, состоится по адресу: улица В. Черепанова, 31Б, дом спорта МБУ «СШОР № 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил А.А. Лопатина». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.

Там же размещен полный перечень мероприятий, которые пройдут в городе в честь Дня пенсионера и Международного дня пожилых людей.

Вход на встречу свободный, но необходимо предварительно записаться, позвонив по телефонам 8(3435)48-41-64 или 8(3435)25-68-85 в период с 26 по 30 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый четверг в сентябре пожилые граждане Нижнего Тагила могут посетить обзорную экскурсию по музею памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах. Встречи пройдут по адресу: Верхняя Черепанова, 56 по предварительной записи.

Также для представителей старшего поколения в городе и пригороде состоится еще десяток интересных мероприятий.

Поход, дары природы и фитнесс-день: мероприятия ко Дню пенсионера в Нижнем Тагиле
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#Общество#Елена Озерова#Нижний Тагил#День пожилого человека#Мероприятие#Акция
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