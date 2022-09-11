Тагильчан приглашают на благотворительную акцию «Фитнес-день» 1 октября

Напомним, ранее сообщалось, что каждый четверг в сентябре пожилые граждане Нижнего Тагила могут посетить обзорную экскурсию по музею памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах. Встречи пройдут по адресу: Верхняя Черепанова, 56 по предварительной записи.