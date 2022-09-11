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У врачей скорой помощи в Екатеринбурге появился сервис с медкартами пациентов

Вчера, 18:52
Фото: Департамент информационной политики
Электронный сервис появился у врачей скорой помощи в Екатеринбурге. Теперь прямо на вызове медики смогут посмотреть информацию о пациенте и назначить ему лечение.

В сервисе медик за несколько минут может получить данные о больном, указав ФИО и дату рождения. Программа покажет информацию о полисе, страховой компании, а также поликлинике, к которой человек прикреплен. Также там содержатся медицинские данные из электронной медкарты о хронических и сопутствующих заболеваниях, наличии аллергии на лекарства.

Запрос отправляется через программный комплекс «АДИС», который автоматизирует работу скорой помощи. После этого он попадает в Региональную интеграционную платформу. В ней хранятся все данные пациентов, в том числе и медкарта, сообщили в Департаменте информационной политики.

В ближайшее время планируется запуск еще одного сервиса для маршрутизации пациентов при экстренной госпитализации в Екатеринбурге. Он позволит запрашивать информацию о свободных местах в больницах. По мнению разработчиков, это поможет сделать более эффективным процесс маршрутизации. Медорганизации также можно будет отправить данные о пациенте, чтобы можно было своевременно подготовиться к приему больному. Сейчас сервис работает в пилотном режиме.

Также в региональном Минцифры сообщили, что проводится оптимизация работы врачей скорой помощи. В частности, в поликлинику по месту прикрепления передаются сведения в электронном формате. Участковый в онлайн-режиме получит информацию о пациентах, которых необходимо посетить на дому после вызова скорой.

По словам министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, этот процесс является частью решений, позволяющих увеличить эффективность работы системы здравоохранения. В перспективе, отметил Пономарев, планируется создать единую систему работы между медучреждениями и скорой помощью.

#Здоровье#Новости УрФО#Скорая помощь#Врачи#Пациенты#Работа#Ирина Кирилова
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