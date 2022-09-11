У врачей скорой помощи в Екатеринбурге появился сервис с медкартами пациентов

В сервисе медик за несколько минут может получить данные о больном, указав ФИО и дату рождения. Программа покажет информацию о полисе, страховой компании, а также поликлинике, к которой человек прикреплен. Также там содержатся медицинские данные из электронной медкарты о хронических и сопутствующих заболеваниях, наличии аллергии на лекарства.
Запрос отправляется через программный комплекс «АДИС», который автоматизирует работу скорой помощи. После этого он попадает в Региональную интеграционную платформу. В ней хранятся все данные пациентов, в том числе и медкарта, сообщили в Департаменте информационной политики.
В ближайшее время планируется запуск еще одного сервиса для маршрутизации пациентов при экстренной госпитализации в Екатеринбурге. Он позволит запрашивать информацию о свободных местах в больницах. По мнению разработчиков, это поможет сделать более эффективным процесс маршрутизации. Медорганизации также можно будет отправить данные о пациенте, чтобы можно было своевременно подготовиться к приему больному. Сейчас сервис работает в пилотном режиме.
Также в региональном Минцифры сообщили, что проводится оптимизация работы врачей скорой помощи. В частности, в поликлинику по месту прикрепления передаются сведения в электронном формате. Участковый в онлайн-режиме получит информацию о пациентах, которых необходимо посетить на дому после вызова скорой.
По словам министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, этот процесс является частью решений, позволяющих увеличить эффективность работы системы здравоохранения. В перспективе, отметил Пономарев, планируется создать единую систему работы между медучреждениями и скорой помощью.