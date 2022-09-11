У врачей скорой помощи в Екатеринбурге появился сервис с медкартами пациентов

В ближайшее время планируется запуск еще одного сервиса для маршрутизации пациентов при экстренной госпитализации в Екатеринбурге. Он позволит запрашивать информацию о свободных местах в больницах. По мнению разработчиков, это поможет сделать более эффективным процесс маршрутизации. Медорганизации также можно будет отправить данные о пациенте, чтобы можно было своевременно подготовиться к приему больному. Сейчас сервис работает в пилотном режиме.