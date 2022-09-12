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31-летний тренер детской хоккейной команды скончался в Нижней Салде

Сегодня, 09:45
Фото: Кирилл Долбилов "ВКонтакте"
Тренеру детской хоккейной команды «Металлург» из Нижней Салды был 31 год. Кирилл Долбилов умер во сне. Заболеваний у него не было.

Мать погибшего спортсмена рассказала Ура.ру, что её сын ничем не болел. Женщина опубликовала прощальный пост, под которым воспитанники и родители детей выразили соболезнования в связи с кончиной тренера. Его называли талантливым.

Долбилов являлся тренером хоккейной команды «Металлург» в Нижней Салде. Местные жители считают, что спортивная сфера в городе и регионе понесёт большие потери в связи с утратой спортсмена. Под его руководством воспитанники занимали призовые и первые места в состязаниях России и Свердловской области.

Прощание с Кириллом состоится 13 сентября в похоронном доме Верхней Салды.

Кирилл и воспитанники
Фото: Кирилл Долбилов ВКонтакте
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#Анна Варнакина#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Смерть#Дети#Хоккей
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