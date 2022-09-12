68 тысяч тагильчан проголосовали на выборах 11 сентября

За депутатов в Нижнетагильскую городскую думу проголосовали чуть меньше жителей города — 23,12%, сообщили TagilCity.ru в Ленинской территориальной избирательной комиссии.
Среди районов Нижнего Тагила лидерство по явке сохранил Дзержинский — 26,8%. В Ленинском проголосовали 26,4% избирателей, в Тагилстроевском — 25,99%.
Напомним, выборы губернатора Свердловской области, которые состоялись 11 сентября, выиграл действующий глава региона Евгений Куйвашев. Избиратели отдали ему 618,6 тысячи голосов, что составляет 65,78% от общей явки.