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68 тысяч тагильчан проголосовали на выборах 11 сентября

Сегодня, 14:19
Фото: TagilCity.ru
Итоговая явка на выборы губернатора Свердловской области 11 сентября среди жителей Нижнего Тагила составила 26,39%, это 68 301 проголосовавший.

За депутатов в Нижнетагильскую городскую думу проголосовали чуть меньше жителей города — 23,12%, сообщили TagilCity.ru в Ленинской территориальной избирательной комиссии.

Среди районов Нижнего Тагила лидерство по явке сохранил Дзержинский — 26,8%. В Ленинском проголосовали 26,4% избирателей, в Тагилстроевском — 25,99%.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области, которые состоялись 11 сентября, выиграл действующий глава региона Евгений Куйвашев. Избиратели отдали ему 618,6 тысячи голосов, что составляет 65,78% от общей явки.

Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области
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