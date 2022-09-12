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Число заболевших COVID-19 тагильчан превысило 40 тысяч человек

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
40 206 случаев заболевания коронавирусом выявлено у жителей Нижнего Тагила с начала пандемии. Данные предоставил Роспотребнадзор Свердловской области.

За минувшие выходные, 10 и 11 сентября, в городе было зарегистрировано еще 224 случая заболевания. Таким образом, общее число инфицированных превысило 40 тысяч человек. Неделей ранее в субботу и воскресенье было выявлено 169 случаев заболевания среди жителей Нижнего Тагила, то есть на четверть меньше.

По Свердловской области, за прошедшие 24 часа инфекция диагностирована у 1 662 человек, всего за время эпидемии зафиксировано немного более 489 тысяч случаев заболевания. 1 934 пациента за сутки выписаны из больниц, умерших свердловчан не зарегистрировано.

Более 460 случаев COVID-19 выявлено за рабочую неделю в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Нижний Тагил#Заболеваемость#Статистика#Роспотрбенадзор
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