Число заболевших COVID-19 тагильчан превысило 40 тысяч человек

За минувшие выходные, 10 и 11 сентября, в городе было зарегистрировано еще 224 случая заболевания. Таким образом, общее число инфицированных превысило 40 тысяч человек. Неделей ранее в субботу и воскресенье было выявлено 169 случаев заболевания среди жителей Нижнего Тагила, то есть на четверть меньше.