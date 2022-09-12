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Два школьника решили покататься на машине и погибли в ДТП под Челябинском

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Три ученика школы решили поездить на машине без прав и попали в ДТП. Двое из них скончались. Инцидент случился под Челябинском в Октябрьском районе города.

17-летний подросток, а также ученики девятого и восьмого классов выехали на «встречку» и врезались в водопропускную трубу, после чего их машина вылетела в кювет и опрокинулась. Два человека лишились жизни на месте аварии, ещё одного молодого человека доставили в больницу с разнообразными травмами. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на информатора в правоохранительных органах.

Месяцем ранее, 15 августа, в Нижнем Тагиле произошло аналогичное дорожно-транспортное происшествие. Несовершеннолетние дети угнали автомобиль у родителя и поехали кататься по ночному городу. Там, превысив скорость, они столкнулись с каретой скорой помощи. В результате — пять трупов, среди которых оказалась фельдшер.

Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#ДТП#Челябинск#Дети#Авария#Смерть#Больница
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