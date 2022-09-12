Два школьника решили покататься на машине и погибли в ДТП под Челябинском

17-летний подросток, а также ученики девятого и восьмого классов выехали на «встречку» и врезались в водопропускную трубу, после чего их машина вылетела в кювет и опрокинулась. Два человека лишились жизни на месте аварии, ещё одного молодого человека доставили в больницу с разнообразными травмами. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на информатора в правоохранительных органах.