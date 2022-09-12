Двое депутатов предыдущего созыва проигрывают новые выборы в Гордуму Нижнего Тагила

32-летняя представительница ЛДПР, акушер Екатерина Сидорова стала депутатом только в мае 2022 года после лишения мандата Кирилла Романова. Сейчас она баллотировалась в округе № 1, однако по данным на момент публикации она получила менее 14% голосов избирателей с Вагонки. Лидером там является экс-депутат Госдумы и представитель клана УВЗ Алексей Балыбердин. На момент обработки почти 80% бюллетеней на округе у него свыше 46% голосов тагильчан.
Еще один депутат, который, вероятно, не сможет больше занимать место в новом созыве Думы, стал 49-летний Игорь Макаров — председатель местного ТОСа. Он баллотировался от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ». В 19-м округе его обходит директор благотворительного фонда Дмитрий Костенников, который на момент публикации имеет 52% голосов избирателей. Он, как и Балыбердин, баллотировался от партии «Единая Россия».
В целом картина по Нижнему Тагилу выглядит следующим образом:
Округ № 1 — лидирует Алексей Балыбердин.
Округ № 2 — лидирует Гаджи Абдулов.
Округ № 3 — лидирует Дмитрий Скоропупов.
Округ № 4 — лидирует Ирина Артамонова.
Округ № 5 — лидирует Вадим Раудштейн.
Округ № 6 — лидирует Сергей Лавров.
Округ № 7 — лидирует Андрей Давыдов.
Округ № 8 — лидирует Владимир Антонов.
Округ № 9 — лидирует Сергей Бурлай.
Округ № 10 — лидирует Никита Беркутов.
Округ № 11 — лидирует Елена Городилова.
Округ № 12 — лидирует Станислав Зыкин.
Округ № 13 — результаты еще не опубликованы.
Округ № 14 — лидирует Андрей Шерстобитов.
Округ № 15 — лидирует Виктор Стариков.
Округ № 16 — лидирует Галина Масликова.
Округ № 17 — лидирует Ирина Пудовкина.
Округ № 18 — лидирует Марина Кибардина.
Округ № 19 — лидирует Дмитрий Костенников.
Округ № 20 — лидирует Денис Корякин.
Округ № 21 — лидирует Константин Миронов.
Округ № 22 — результаты еще не опубликованы.
Округ № 23 — лидирует Константин Шведов.
Округ № 24 — лидирует Павел Колпаков.
Округ № 25 — лидирует Римма Ильина.
Всего 11 сентября можно было проголосовать за 10 действующих депутатов, в результате предварительных данных от избирательных комиссий, только 8 из них получат место в новом созыве Гордумы. На двух округах, где данные еще не озвучиваются, депутатов прошлого созыва в числе кандидатов нет.