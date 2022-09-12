Двое депутатов предыдущего созыва проигрывают новые выборы в Гордуму Нижнего Тагила

32-летняя представительница ЛДПР, акушер Екатерина Сидорова стала депутатом только в мае 2022 года после лишения мандата Кирилла Романова. Сейчас она баллотировалась в округе № 1, однако по данным на момент публикации она получила менее 14% голосов избирателей с Вагонки. Лидером там является экс-депутат Госдумы и представитель клана УВЗ Алексей Балыбердин. На момент обработки почти 80% бюллетеней на округе у него свыше 46% голосов тагильчан.