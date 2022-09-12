Эксперт Журавлев: Начатые новостройки сдадут в строй без сильных задержек

«Что нужно, чтобы встала стройка? Не должно быть финансирования, - констатировал аналитик. - В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование».