Эксперт Журавлев: Начатые новостройки сдадут в строй без сильных задержек

Posted 12 сентября 2022,, 13:46
Published 12 сентября 2022,, 13:46
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Реализуемым в настоящее время проектам совершенно ничего не угрожает, заверил Журавлев в беседе с корреспондентами портала NEWS.ru.
«Что нужно, чтобы встала стройка? Не должно быть финансирования, - констатировал аналитик. - В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование».
Журавлев имеет в виду кредиты, выданные отечественными банками. Эксперт обратил внимание на тот факт, что строительные и отделочные материалы закупают заблаговременно. При этом за лифтами предприятия-застройщики уже вылетели в КНР. В перспективе может возникнуть проблема с комплектующими для строительной техники, но, вероятнее всего, они поступят из Турции, отметил эксперт.
Из всех объектов, которые строят сейчас в России, сдачу в эксплуатацию задержат не более 20 процентов. Однако, речь идет о непродолжительном периоде – от трех месяцев до полугода. Судьба еще не стартовавших объектов на данный момент неясна, подытожил эксперт строительной отрасли.