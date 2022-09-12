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Posted 12 сентября 2022,, 13:46

Published 12 сентября 2022,, 13:46

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Эксперт Журавлев: Начатые новостройки сдадут в строй без сильных задержек

12 сентября 2022, 13:46
Массовых и продолжительных задержек со сдачей в строй возводимые сейчас новостроек в России не будет, невзирая на кризисную ситуацию. С соответствующим заявлением выступил экс-сотрудник строительных компаний «Пионер», «Лидер Инвест» и Mirax Group Никита Журавлев.

Реализуемым в настоящее время проектам совершенно ничего не угрожает, заверил Журавлев в беседе с корреспондентами портала NEWS.ru.

«Что нужно, чтобы встала стройка? Не должно быть финансирования, - констатировал аналитик. - В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование».

Журавлев имеет в виду кредиты, выданные отечественными банками. Эксперт обратил внимание на тот факт, что строительные и отделочные материалы закупают заблаговременно. При этом за лифтами предприятия-застройщики уже вылетели в КНР. В перспективе может возникнуть проблема с комплектующими для строительной техники, но, вероятнее всего, они поступят из Турции, отметил эксперт.

Из всех объектов, которые строят сейчас в России, сдачу в эксплуатацию задержат не более 20 процентов. Однако, речь идет о непродолжительном периоде – от трех месяцев до полугода. Судьба еще не стартовавших объектов на данный момент неясна, подытожил эксперт строительной отрасли. 

 

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