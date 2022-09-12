Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области

Напомним, Евгений Куйвашев возглавляет регион в течение десяти лет: в 2012 году он был назначен на пост губернатора после предложения президента России Владимира Путина, которое поддержали 46 из 48 депутатов Законодательного собрания Свердловской области. В 2017 году Куйвашева переизбрали свердловчане. До первого назначения глава региона работал полпредом президента в УрФО.