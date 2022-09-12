Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области, которые состоялись 11 сентября, выиграл действующий глава региона Евгений Куйвашев. Избиратели отдали ему 618,6 тысячи голосов, что составляет 65,78% от общей явки. Среди тагильчан за политика проголосовали 42,7 тысячи горожан.
На втором месте оказался лидер свердловских коммунистов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. Политик набрал 121,3 тысячи голосов (12,9%), 8,1 тысячи из них — в Нижнем Тагиле.
За главного эсера региона, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Андрея Кузнецова проголосовали 86 тысяч свердловчан (9,15%), в том числе почти 7,9 тысячи жителей Нижнего Тагила.
Координатор свердловского отделения ЛДПР, депутат ЗакСО Александр Каптюг получил от избирателей 29,8 тысячи голосов, что составило 3,17% от общего числа проголосовавших. В Нижнем Тагиле свой голос ему отдали 2,9 тысячи жителей.
Видеть на посту губернатора региона 33-летнего депутата Госдумы Александра Демина пожелали 60,8 тысячи свердловчан (6,47%), в том числе 4,8 тысячи жителей Нижнего Тагила.
Напомним, Евгений Куйвашев возглавляет регион в течение десяти лет: в 2012 году он был назначен на пост губернатора после предложения президента России Владимира Путина, которое поддержали 46 из 48 депутатов Законодательного собрания Свердловской области. В 2017 году Куйвашева переизбрали свердловчане. До первого назначения глава региона работал полпредом президента в УрФО.
В результате выборов Куйвашев заступит на третий срок правления регионом: в течение пяти лет он пообещал избирателям выпускать на Урале более половины жизненно необходимых лекарств, создать в регионе «сухой порт», увеличить годовой бюджет Свердловской области, создать туристическое «Золотое кольцо Урала» и сделать Екатеринбург студенческой столицей.