Иск к детскому лагерю ЕВРАЗ НТМК под Нижним Тагилом готовит Роспотребнадзор

Таким образом, родителям детей, которые пострадали от досрочного прекращения смены, присоединиться к групповому иску. Для этого в отделение Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле нужно написать заявление, а также документы, которые подтверждают пребывание ребенка в лагере с 25 июля 2022 года. Заявления принимаются до 20 сентября.