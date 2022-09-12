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Иск к детскому лагерю ЕВРАЗ НТМК под Нижним Тагилом готовит Роспотребнадзор

Сегодня, 20:14
Фото: 1MI
Родителям детей, которые отдыхали в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом, принадлежащем ЕВРАЗ НТМК, свердловский Роспотребнадзор предлагает обратиться в суд с коллективным иском.

Проверка ведомства выявила в лагере нарушения санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза. Руководству учреждения уже выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. При этом материалы о нарушении законодательства переданы в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников.

В свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что в данном случае усматриваются нарушения закона «О защите прав потребителей». Согласно статье 15 за причиненный вред потребителю полагается компенсация морального вреда. Сумму определяет суд.

Таким образом, родителям детей, которые пострадали от досрочного прекращения смены, присоединиться к групповому иску. Для этого в отделение Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле нужно написать заявление, а также документы, которые подтверждают пребывание ребенка в лагере с 25 июля 2022 года. Заявления принимаются до 20 сентября.

Напомним, в конце июля в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом произошла вспышка норовируса. Всего заболели девять детей. Также симптомы были выявлены у нескольких сотрудников и детей. Сразу после этого лагерь досрочно прекратил смену, в нем началась проверка. Причиной вспышки инфекции оказался кислородный коктейль, приготовленный зараженным сотрудником.

Стала известна причина заражения детей норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК под Тагилом
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#Иск#Роспотребнадзор#Защита
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