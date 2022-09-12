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Изрезанную подростком девочку выписали из больницы в Екатеринбурге

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
Сегодня, 12 сентября, спустя 10 дней после инцидента изрезанную ножом 16-летнюю девочку из Екатеринбурга выписали из больницы.

Отец пострадавшей сообщил «КП-Екатеринбург», что пока ещё не знает, когда его изрезанная дочь сможет вернуться к урокам в школе. Сейчас у неё всё болит, а на теле много швов — «как у Франкенштейна».

На молодого человека, который совершил преступление, завели уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских намерений. По этой статье ему грозит до 10 лет за решеткой. Дело находится на контроле главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

Напомним, что нападение на 16-летнюю девочку было совершено 2 сентября 15-летним молодым человеком. Парень убежал из дома с кухонным ножом. Полицейские задержали его, оцепив район.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Дети#Суд#Больница#Нож
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